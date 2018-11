Ook vogels kijken?

In Flow 7 vertelt journalist Jeanette Jonker hoe ze meer oog kreeg voor de vogels in haar tuin en in de stad (lees een deel van het verhaal hier). Deze boeken, programma’s en websites tipt ze ter inspiratie.

Het roodborstje – Een biografie, Stephen Moss

Stephen Moss observeerde een jaar lang het roodborstje, en documenteerde het verborgen leven van dit vogeltje (AMBO|Anthos)

Je zou niet zeggen dat Amsterdam vol dieren zit, maar als je weet waar je moet kijken, zie je ze ineens overal. In dit boek staat waar je op kunt letten (Uitgeverij Bas Lubberhuizen).

Hans Dorrestijn neemt je mee op zijn excursies over de hele wereld en vertelt over de vogels die hij daar tegenkomt. Hij heeft ook van alles te vertellen over misschien wel de vreemdste vogel van de natuur: de mens. (Nijgh & van Ditmar)

Word via de radio wakker met het geluid van fluitende vogels of bekijk de Nederlandse natuur zoals je die nooit eerder zag op tv.

Elke zondag van 7.00 tot 10.00 uur op NPO 1 (radio) en elke vrijdag om 19.35 uur op NPO 2 (televisie).

