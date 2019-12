De eerste Flow Slow Down Moments komen eraan!

Je wordt de hele dag maar blootgesteld aan prikkels. Heb jij ook zo’n behoefte aan wat meer rust in je leven? Kom dan naar de Flow Slow Down Moments op 27, 28 of 29 maart tijdens Creative Life in Utrecht.

Wat

We willen je niet alleen in ons blad en online inspireren om wat meer te vertragen en andere keuzes te maken. Tijdens de Flow Slow Down Moments geven we je live inzichten over hoe je dingen anders kunt doen in deze hectische samenleving, waarin je je soms zo opgejaagd kunt voelen.

Waar

De eerste Flow Slow Down Moments worden gehouden op 27, 28 en 29 maart 2020 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht tijdens Creative Life, een event voor en door creatieven.

Programma

Twee keer per dag kun je een Flow lezing volgen in de Creative Living.

Dagelijks om 11.30 uur: Papier is het nieuwe yoga

In deze lezing vertelt Irene, creative director van Flow, over papier. Hoe het je helpt te vertragen en te focussen, en waarom dat in deze drukke tijd zo belangrijk is. Duur: circa 20 minuten.

Dagelijks om 15.30 uur: Zo krijg je weer grip op je tijd

Soms heb je het gevoel dat je nergens tijd voor hebt, dat je wordt geleefd, dat je nooit toekomt aan de dingen die je echt wilt doen. In deze lezing doen Astrid en Irene, creative directors van Flow, hun eekhoorn-theorie uit de doeken. Ze vertellen hoe zij weer grip krijgen op hun tijd en delen hun inzichten over onder meer offline zijn, tijd blokken in je agenda en keuzes maken. Duur: circa 40 minuten.

Daarnaast kun je de hele dag terecht in de Flow Slow Down Place. Hier kun je onder meer terecht voor:

Legpuzzelen. Op de redactie zijn we licht verslaafd aan legpuzzels maken. Wat een fijne manier om even uit je hoofd te komen. Binnenkort is de allereerste Flow-legpuzzel dan ook een feit. Op deze dag kun je er vast mee aan de slag.

Kaartjes en brieven schrijven. Want van slakkenpost krijgen wij nooit genoeg.

Een uur per dag is er een Flow-illustrator aanwezig om portretjes te tekenen. Voor 15 euro heb je een prachtige illustratie van jezelf.

Op vaste tijden kun je terecht om jouw illustraties aan onze art director en vormgever te tonen, je ideeën voor verhalen voor te leggen aan het redactieteam, en je vragen te stellen aan Astrid en Irene over Flow en de levenslessen die zij leerden als het gaat om keuzes maken, vertragen en simpeler leven.

Tot slot: trakteer jezelf op tijd. Dat kan in de Tijdmachine, een speciale installatie van Flow en het Dolhuys | Museum van de Geest. Samen willen we mensen inspireren vaker na te denken over hun mental wellbeing, en daar helpt deze Tijdmachine van social designer Max Rijker je bij.

Kaartjes

De lezingen van Astrid en Irene in de Creative Living en bezoek aan de Flow Slow Down Place zijn gratis. Je hebt wel een kaartje nodig voor Creative Life zelf, dat € 14,50 kost. Je kunt dan ook andere lezingen en workshops bijwonen.

Kijk op Creativelife.nl voor toegangskaarten. Hier vind je ook de agenda van het event. Zo kun je verschillende workshops en masterclasses volgen, je eigen creatieve talent ontdekken en verschillende handgemaakte spullen kopen.

Fotografie Daniel Mingook Kim/Unsplash.com