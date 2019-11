3 x bijzondere wandelingen in België

Je hoofd leegmaken, bijkletsen met een vriend of gewoon genieten van de buitenlucht. We houden van wandelen en zijn altijd op zoek naar nieuwe, bijzondere routes. We vonden er drie in België.

Langs de monumenten in Vorselaar

Vorselaar is een klein plaatsje in de provincie Antwerpen, vol historie en omringd door groen. Het is er rustig en ver weg van het doorgaand verkeer. Je kunt een route lopen van 8,1 km (zo’n drie uur), waar je natuur afwisselt met gezellige terrasjes en historische monumenten als de veertien ‘kapellekens’ en een sprookjesachtig kasteel. Dit kasteel dateert uit 1270 en is omringd door bos waar geen verkeer is toegestaan. Je begint en eindigt de wandeling op de Markt in Vorselaar.

Historische wandeling door Eerste Wereldoorlog-gebied in Ploegsteert

Waar Ploegsteert nu een oase van rust is, was dat meer dan een eeuw geleden wel anders. Dit landelijke dorpje tussen West-Vlaanderen en Frankrijk was een onderdeel van de loopgravenoorlog die het einde betekende voor heel veel Britse soldaten. Er zijn dan ook zo’n dertien Britse militaire begraafplaatsen te vinden, met als grootste de ‘Hyde Park Corner’ (deze vind je via een ommetje in de bossen). De wandeling gaat langs vredige akkers en stille bossen, en langs talloze herdenkingsplaatsen.

Natuurwandeling door de Kempelse Heuvelrug

Je begint op het Stationsplein in Herentals en loopt naar de Spoorwegstraat in Tielen. Deze wandeling van 11,8 km (zo’n vier uur) maak je door het prachtige natuurgebied ‘de Kempelse Heuvelrug’ met bos en open velden. Bij het Zwart Water, iets over de helft van de route, kun je je onderdompelen in natuurgeluiden en vogels spotten in de kijkhut.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Christian Allard/Unsplash.com