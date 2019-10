We ontdekken graag nieuwe adressen. Een fijne boekenwinkel, een gezellige koffietent of een andere inspirerende plek. Bij Meester Mokka in Doetinchem vind je niet alleen kinderboeken en cadeaus, je kunt er ook koffie drinken met een stuk homemade taart.

De zussen Josien en Lotte werkten allebei in het onderwijs, maar droomden stiekem weleens van iets heel anders. Wat precies, dat wisten ze niet. Totdat Josien jaren geleden een interview in Flow las met Petra Verheij, die vertelde over haar kinderboekenwinkel annex koffiecafé in Rotterdam. Ze werd geraakt door Petra’s enthousiasme en blij van het concept. Josien: “Toch bleven Lotte en ik beren op de weg zien. Maar in december 2017 appte ik Lotte en vroeg wanneer het zou gaan gebeuren. ‘Nu!’ appte ze terug.” Sinds 2 oktober 2018 is-ie er dan, in Doetinchem: Meester Mokka.

