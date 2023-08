7 simpele oefeningen om in het nu te leven

We hebben allemaal momenten van zorgeloos plezier nodig om onszelf geestelijk in vorm te houden. Maar is het mogelijk om verwondering te ervaren of zorgeloos te spelen wanneer er allerlei volwassen verantwoordelijkheden op onze schouders rusten?

Gewenning aan onze omgeving is vaak pure noodzaak. Want als je wordt afgeleid door elk detail, is de wereld moeilijk te navigeren. Maar als alles op den duur gaat vervelen, kunnen volwassenen de mooie dingen in het leven dan nog wel waarderen, zoals een kind doet? Volgens mindfulnessexpert Marisa Garau kan je dit oefenen door jezelf een aantal simpele vragen te stellen. Hieronder staan ze, misschien een goed idee om er pen en papier bij te pakken.

Wat zie je als je nu om je heen kijkt? Beschrijf hoe je nu ademt. Wat voel je in je lichaam? Heb je vandaag iets gedaan wat je nog niet eerder hebt gedaan, en zo ja: wat? (Mag ook iets heel kleins zijn.) Welk liedje zou je uitkiezen bij deze dag? Hoe voel je je op dit moment? Wat hoor je als je nu goed luistert? Teken vijf dingen die nu, op dit moment, bij je in de buurt liggen.

