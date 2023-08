B&B Vol Liefde: hoeveel kost het om in de B&B van Debbie te verblijven?

Debbie zet momenteel in B&B Vol Liefde haar deuren wagenwijd open in de hoop dat er een leuke man is die bij haar past, maar wat kost het eigenlijk als je zelf bij haar wil overnachten?

Het is wel duidelijk dat Debbie één van de favorieten van de kijkers is in B&B Vol Liefde seizoen 3 en kijkers spreken dan ook volop hun bewondering uit over haar nuchterheid op Twitter. Iemand die stevig in zijn schoenen staat, past sowieso wel bij de vrolijke Debbie (63). “Ik heb behoefte aan een maatje. Een lekkere man die af en toe een arm om je heen gooit en zegt: ‘Komt goed, moppie’.” Duidelijk: hij moet dus humor hebben. Debbie zoekt ook een olijk, ondernemend en sociaal type.

Wat kost een overnachting bij Debbie in Can Portell by 123 Ole?

Hoe het met Debbie afloopt weten we nog niet, maar we ontdekten wel wat ze per nacht voor een kamer vraagt. Als je zin hebt in een paar nachten doorbrengen op het Catalaanse platteland, dan kan je bij Debbie terecht. Ze biedt namelijk kamers aan in de 400 jaar oude boerderij en ook mag je in haar pipowagen slapen als je dat leuk vindt. Alles uiteraard in de voor Debbie zo typerende bloemstijl vol felle kleurtjes en tierelantijntjes. Je moet dus naar Spanje rijden, Sant Andreu del Terri, op 10 kilometer van Gerona.

Slapen in de Masia Can Portell

Overnachten doe je bij Debbie dus in de boerderij met riante tuin met zwembad. Maar bij Debbie kun je ook terecht voor een retreat, een workshop, een trouwerij of ander groepsuitje. De kamers kosten in het hoogseizoen tussen de 125 en 160 euro, even afhankelijk van het type kamer dat je boekt en hoe groot hij moet zijn.

Op de website van Debbie kan je precies zien welke kamer welke prijs heeft. In het middenseizoen schommelen de prijzen tussen de 100 en 125 euro. Wil je in de winter naar Can Portell by 123 Ole? Dan ben je goedkoper uit. Vanaf 95 euro heb je dan al een kamer.

Slapen in de tuin van Debbie

Ben je meer van overnachten in de buitenlucht? Dat kan in het hoogseizoen. De Woonwagenweide kost je 250 euro per nacht. Je kan hier met vier personen in terecht. De stalkamer kost je 125 euro en het dubbele als je er met zijn viertjes in wil vertoeven. Het tuinhuis boek je voor 250 euro per nacht, maar dan heb je wel slaapplek voor vier. Ga je in het middenseizoen (t/m oktober), dan wordt het allemaal zo’n veertig procent goedkoper.

