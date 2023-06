De hele dag in bed-trend: goede selfcare of onverstandig?

De hele dag ongestoord in bed liggen: het is een nieuwe socialmediahype. Is zo’n eendagsvakantie een goed idee om even bij te tanken of kun je selfcare beter anders insteken?

Een bed rot day: hoewel het oncharmant klinkt, kan het vooruitzicht op een dag onder de wol doorbrengen fijn zijn. Op TikTok gaan video’s viraal van mensen die hun dag horizontaal doorbrengen. Slapend, lezend, bingewatchend of snackend. De ultieme selfcare, lijkt het.

Bed rot day: dit zegt de expert

Slaapexpert Francis Lanen van Slaapoefentherapie begrijpt de neiging om een eendaagse bedvakantie in te lassen bij overbelasting. “Dat je in plaats van een dag op het strand, een dag tussen de lakens wil spenderen, kan geen kwaad. Want of je nu op het strand ligt te chillen met muziek, een film of koffie of in bed, komt op hetzelfde neer,” vertelt ze aan HLN.