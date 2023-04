Je grenzen goed bewaken: zo kan yoga daarbij helpen

Niet alleen voor je fysieke gestel is yoga fijn, ook op je mental health kan het positieve invloed hebben. Teuni Verhagen is yogadocent bij Early Bird Yoga en vertelt in deze serie meer over de effecten van ’s ochtends dat matje uitrollen. Deze keer: hoe yoga kan helpen om je grenzen te bewaken.

We vergeten allemaal weleens te lunchen of gaan niet op tijd plassen, gewoonweg omdat we de signalen van een knorrende maag of volle blaas niet (willen) opmerken. Als je altijd gewend bent om jezelf te pushen, niet te zeuren, of toch nog even door te zetten (dit is bij veel mensen zo), dan is de kans groot dat je vaker dan eens over je grenzen heen gaat. Misschien weet je niet eens waar je grenzen liggen, op lichamelijk niveau en in je dagelijks leven.

Als je je grenzen op de mat goed leert kennen, kun je ook buiten yoga(lessen) om eerder opmerken wat je lichaam aangeeft, en wat het je wil vertellen. Daar kun je tijdens gesprekken, op je werk en in je relatie profijt van hebben.

Tot hier en niet verder: zo ontdek je je grenzen

Merk op

Dat is de eerste stap op de yogamat: aanvoelen waar jouw grenzen liggen. Hoever kun je gaan en hoever wíl je gaan? Wat voel je daarbij in je lichaam? Word je ervan bewust wanneer je jezelf aan het pushen bent. Dit kan zich uiten in een gefronst voorhoofd, een stekende pijn in je gewrichten of een zeurende pijn die niet overgaat als je uit de houding gaat. Dit opmerken is stap één in het proces van je grenzen verkennen. Bepaal bewust

Neem een moment om bewust te kiezen of je jezelf wilt uitdagen (over je grens wilt gaan) of juist zacht voor jezelf wilt zijn (voor je grens blijven). Het gaat niet alleen om fysieke pijn, maar ook of je gemoed van dat moment aansluit bij de les. Maak voor jezelf helder wat je doel is. Ben je vermoeid en wil je daaraan toegeven? Of kan een tandje erbij je juist energie geven? Mijn yogadocent zei weleens: zoek de grens op als je een druk en vol hoofd hebt, dan kom je sneller ‘in het nu’. En als ik erg moe was en een zware dag had gehad, raadde ze me aan om juist de zachtheid op te zoeken. Dit werkte bij mij altijd erg goed. Handel ernaar

Bepaal wat je nodig hebt om te handelen naar je grenzen. Dit kan betekenen dat je voor jezelf in een bepaalde houding afspreekt dat je een blok of riem gebruikt, dat je de houding overslaat of een alternatief zoekt. Als ik tijdens een les te moe ben voor een krijgerhouding, ga ik in een staande vooroverbuiging. Of op dagen dat alles pijn doet: twintig minuten op mijn rug liggen en alleen luisteren naar de stem van de docent.

Betekent dit dan dat je nooit meer over je grenzen mag gaan? Of jezelf nooit meer moet uitdagen? Nee hoor. Jezelf blijven uitdagen is belangrijk om dingen te bereiken en jezelf te blijven prikkelen. Maar vraag je wel regelmatig af: was dit een bewuste keuze?

Tekst Teuni Verhagen Tekstbewerking Ruby Wijdenbosch Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 23 april 2023