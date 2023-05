Dit initiatief verzacht het vaak lange wachten op psychische hulp

Nog altijd zijn de wachttijden voor psychische hulp lang. Het initiatief de WachtVerzachter overbrugt het wachten door nú een luisterend oor te bieden – online en offline.

Bij de WachtVerzachter kunnen onder andere jongvolwassenen terecht die behoefte hebben aan gezelschap of iemand die naar ze luistert. Je hoeft er niet per se voor op de wachtlijst te staan, het initiatief biedt ook ondersteuning aan mensen die al in behandeling zijn. Want soms heb je nét een gesprek met je psycholoog gehad en krijg je het de dag daarna moeilijk. Dan hoef je dus geen week (of langer) te wachten op een volgend gesprek, maar kun je tussendoor om dat luisterende oor vragen.

De WachtVerzachter werkt zo: als je je aanmeldt als deelnemer, wordt je door een coördinator gematcht met een getrainde ervaringsdeskundige. Die laatste heeft dus al (gedeeltelijke) ervaring met wat jij doormaakt, en juist daarom werkt het zo goed.

Je staat er niet alleen voor

Marije is zo’n deelnemer en vertelt daarover in een artikel voor De Correspondent: “Bij Mark (ervaringsdeskundige, red.) kan ik mij makkelijk openstellen. Mijn vrienden weten soms minder goed hoe ze me moeten helpen, en het contact met mijn therapeut is relatief formeel. […] Bij hem voel ik meer warmte én meer begrip, ook door zijn eigen ervaring.”

Op dit moment vind je de WachtVerzachter, opgericht door ervaringsdeskundigen Saskia Schurman en Liane Wolfert, in Dronten, Utrecht (speciaal gericht op jongeren) en Eindhoven (gericht op jeugd én ouders).

Naast het koppelen van ervaringsdeskundigen en deelnemers, worden er ook allerlei groepsactiviteiten georganiseerd waaraan je niet mee moet, maar mag doen. Denk aan een avondje bowlen, een wandeling of een lunch. Volgens Marije helpen die activiteiten bij laagdrempelig contact met gelijkgestemde zielen. Een vervanging van psychische hulp is de WachtVerzachter niet, wel een waardevolle aanvulling voor iedereen die het (even) moeilijk heeft.

Tekst Bente van de Wouw Bron De Correspondent Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 10 mei 2023