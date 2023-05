Wat doen social media met het zelfvertrouwen van jonge vrouwen?

Social media hebben bij zeven op de tien jongeren een negatieve invloed op de mentale gezondheid, met allerlei klachten tot gevolg. Zover hoeft het echter niet te komen. Zo pleit Dove voor het vergroten van bewustzijn en zelfvertrouwen onder jonge vrouwen.

Dat doet het bedrijf onder andere met het Self-Esteem Project. Hiermee helpt Dove de volgende generatie bij de ontwikkeling van een gezonde relatie met hun uiterlijk. En dat is nodig, omdat er steeds vaker toxische beautycontent te bekijken is op social media. Content die wel degelijk effect heeft op meisjes tussen de tien en zeventien jaar.

Zo blijkt uit onderzoek van Dove dat bijna de helft van de Nederlandse meisjes van tien tot zeventien jaar meer tijd doorbrengt op social media dan in het echt met vrienden. Een op de vijf meisjes is door sociale media minder gaan eten, voor meisjes met een laag zelfbeeld is dat een op de drie. Ruim een derde van de meisjes geeft aan hun uiterlijk te willen veranderen om meer te lijken op de influencers die ze volgen.

Je bent mooi zoals je bent

Hoe groot de negatieve invloed van social media kan zijn, zie je terug in Dove’s film Beautiful. Daarin wordt duidelijk wat onbereikbare schoonheidsidealen doen met de mentale gezondheid van een jong meisje dat opgroeit met apps als Instagram en TikTok.

De campagne om het zelfvertrouwen van jonge meisjes te vergroten en social media een veiligere plek te maken, is een mooi initiatief. Die veiligheid kun je vandaag al voor jezelf creëren, door je bijvoorbeeld bewust te worden van de content die je consumeert en accounts te ontvolgen die je een naar gevoel geven of je onzeker maken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie ©Irina Polonina/Stocksy Illustratie Hadas Hayun