Zo kan het tóch: dit simpele woordje helpt tegen zwart-wit denken

De woorden die je kiest, de zinnen die je in jezelf herhaalt: ze kunnen het verschil maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel. Met simpele strategieën maak je met taal weer ruimte.

Het is zwart of wit. Goed of fout. Zus of zo. In ons leven zijn we gewend om in tegenstellingen te denken. We vinden dat we móéten kiezen, want je kunt immers niet op twee plekken tegelijk zijn, toch? Maar de werkelijkheid is vaak anders. Je vindt zwart bijvoorbeeld het juiste, maar in wit zit ook wel iets. Je wilt financiële zekerheid, maar ook meer tijd voor jezelf. Of je wilt bij deze vrouw blijven, maar ook een gelijkwaardigere relatie.

Maar…

“Door dat woord ‘maar’ lijkt het alsof er twee onverenigbare kanten zijn,” zegt trainer Manon Miessen. “Vaak houden allerlei aannames je aan één kant gevangen. Bijvoorbeeld dat je alleen een goede werknemer bent als je fulltime werkt. Door die andere kant buiten de deur te houden, sluit je mogelijkheden en kansen uit. Je loopt dan vast.” Het klinkt heel simpel om ‘maar’ te veranderen in ‘en’, maar het doet ook echt iets. “Het nodigt uit tot actie en het zoeken naar oplossingen. Waarschijnlijk kom je er dan ook achter dat die tegenpolen elkaar versterken. Dat je bijvoorbeeld betere keuzes maakt in je werk als je ook genoeg tijd inruimt voor jezelf.”

Tekst Klaartje Scheepers Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 13 augustus 2023