Eerlijkheidsdagboek: wat gebeurt er als je een poosje zegt wat je echt voelt en meent?

Onbehagen wegstoppen om anderen ongemak te besparen. Soms werkt het, maar je kunt anderen en jezelf er ook tekort mee doen. Wat als je met de mensen om je heen oprecht bespreekt wat je ervaart, voelt en wilt?

Zeggen wat je echt vindt vereist een mate van eerlijkheid die vooral de aanpassende types onder ons niet zo gewend zijn.

Journalist Judi Ketteler van The New York Times deed een experiment waarin ze een tijdlang zei wat ze echt voelde en meende. Ze hield een eer­lijkheidsdagboek bij: “Mijn plan was om verschillende situaties door de dag heen te noteren waarin ik ervoor moest kiezen om eerlijk te zijn – en dan op te schrijven hoe dat voelde.” In het artikel How honesty could make you happier schrijft ze: ‘Ook al voelde eerlijkheid als een worsteling, ik begon het toch leuk te vinden.’

Niet alles hoeven delen

Ze verklaarde dat zo: “Onderzoek van de universiteit van Notre Dame toont aan dat mensen die tien weken bewust stopten met het vertellen van leugens, inclusief leugentjes om bestwil, minder lichamelijke klachten (zoals hoofdpijn) en minder psychische klachten (zoals symptomen van depressie) hadden dan een controlegroep die niet gericht was op eerlijkheid.” Het maakte haar leven ruimer en completer.

Overigens kwam ze al experimenterend wel tot de conclusie dat er in de partnerrelatie een derde categorie is die tussen oneerlijkheid en leugentjes om bestwil in zit: ‘Niet Alles Hoeven Delen’.

Oefening: eerlijkheidsdagboek

Houd tien weken lang de momenten bij waarop je twijfelt tussen het wel en niet eerlijk uitspreken van je gedachten. Wat zegt het je? Noteer je conclusies.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 4 mei 2023