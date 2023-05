‘Hoera, ik ben afgewezen!’ Faalfeestjes zijn de nieuwste trend

Een pijnlijk moment van afwijzing omzetten in iets feestelijks: in Amerika zijn faalfeestjes de nieuwste trend.

Al meer dan tien jaar organiseert Lynda McGee, decaan op een Amerikaanse middelbare school, faalfeestjes. Tijdens het afstudeerseizoen krijgen haar studenten behoorlijk wat afwijzingen voor hun kiezen en zij neemt de taak op zich om die pijn wat te verzachten.

Ze vraagt studenten hun afwijzingen uit te printen en mee te nemen, om ze vervolgens ceremonieel door de papierversnipperaar te laten gaan. Iedereen krijgt een flinke bak ijs toe. McGee: “We moeten leren dat afwijzing niet het einde van de wereld is.”

Falen hoort bij het leven

Niet alleen studenten krijgen te maken met afwijzingen. Ook in het werkveld, waarin vaste contracten niet meer van deze tijd zijn, word je zo nu en dan de laan uitgestuurd. Social media en maatschappelijke normen geven ons het idee dat we die negatieve ervaringen moeten verstoppen. Falen is verkeerd, leren we daardoor. En als we falen, is er iets mis met ons.

Mark R. Leary, een hoogleraar psychologie en neurowetenschappen aan Duke University, doet onderzoek naar afwijzing en bevestigt in een artikel voor The New York Times dat een faalfeestje een fijne draai kan geven aan een stressvolle ervaring. “Door die feestjes beseffen we dat falen onderdeel van het leven is.”

Je faalmomenten niet meer verstoppen, is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor anderen. Toen Nick Hopwood, een hoogleraar aan de University of Technology Sydney, vertelde over zijn afwijzingen, gaf zijn collega aan opgelucht te zijn. Het gaf hem het gevoel dat hij niet de enige was die af en toe afgewezen werd. Alleen maar meer reden voor een faalfeestje, dus.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 26 mei 2023