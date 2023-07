“Gaat het wéér mis”: zo reken je af met ‘zeurzinnen’

De woorden die je kiest, de zinnen die je in jezelf herhaalt: ze kunnen het verschil maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel. Met simpele strategieën maak je met taal weer ruimte.

Iets gaat mis en je denkt: ik neem ook altijd de verkeerde beslissing. Bij de bakker kruipt iemand voor en je moppert: hoe kun je nou zo lomp zijn en geen rekening houden met mij? Het zijn van die zinnen die onvermoeibaar doorzeuren en zich niet altijd makkelijk laten wegsturen. Maar wat zeg je nou eigenlijk met zo’n zin? Klopt hij überhaupt? Maak je echt altijd de verkeerde beslissing, of soms ook wel een juiste? Wordt er echt nooit rekening met je gehouden? En heb je die opdracht compleet verknald, of ging er ook iets goed?

Zeurzinnen als pantser

Zeurzinnen zijn ons pantser, zegt Manon Miessen, coach en trainer bij Phoenix Opleidingen, een instituut dat veel aandacht heeft voor wat taal met ons doet. “Ze bedekken iets wat je liever niet aangaat.” Zelf kent ze ze ook. “Ik dacht bijvoorbeeld een keer vlak voor vertrek in het vliegtuig: ik heb hier helemaal geen zin in. Alles stoorde me: de krappe stoeltjes, mijn buurman die te hard ademde, het gepriegel met die riemen.”

Door stil te staan bij waar zo’n zin nu eigenlijk over gaat, kom je erachter wat er echt aan de hand is. Zo kun je je zin ook nuanceren, bijvoorbeeld: “Deze beslissing pakt nu niet lekker uit, maar op dat moment leek ie de juiste.”

Miessen: “Toen ik dat in dat vliegtuig deed, realiseerde ik me dat ik gewoon bang was. Niet heel erg, maar genoeg om me ongemakkelijk te voelen. Dat hielp. Toen kon ik stoppen met op die zuchtende buurman te letten, en proberen mezelf een beetje gerust te stellen.”

Tekst Klaartje Scheepers Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 28 juli 2023