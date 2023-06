Steeds meer mensen gaan op ‘slaapvakantie’: goed idee, of beter van niet?

Een fikse vermoeidheid compenseren door een week lang horizontaal door te brengen: steeds meer mensen gaan op ‘slaapvakantie’. Dit zeggen de experts erover.

De slaapvakantie waaide over vanuit Amerika, waar allerlei hotels bestaan om bij te slapen, met de fijnste matrassen en geluiddichte kamers.

Psycholoog en slaapspecialist Annelies Smolders vindt de trend op zich niet verrassend: op vakantie wil je een fijn bed en uitrusten. Daarnaast heb je volgens onderzoek vier dagen nodig om te herstellen van één uur gemiste slaap, volgens de expert. “Slaap geneest en slaap beschermt. Een slaaptekort kan leiden tot piekeren, angst, depressie en burn-out,” vertelt ze aan HLN.

Tukkend de vakantie door

Hoewel voor jezelf zorgen en rust nemen goed is, is een slaapvakantie toch niet echt een goed idee, volgens slaapexpert Stephanie Molenaar. “Zo’n vakantie kan juist je hele slaapritme om zeep helpen, met méér vermoeidheid tot gevolg. Want eenmaal thuis kun je niet meer slapen zoals je daarvoor deed,” vertelt ze aan linda.nl.

Daarnaast wijst onderzoek van de Harvard Medical School in Boston uit dat lang (uit)slapen een hogere kans geeft op vroegtijdig overlijden: ongeveer 66 procent bij mensen die structureel langer dan elf uur per nacht slapen. Slaap je structureel te weinig? De slapers die maar vier tot vijf uur pakten, hadden 44 procent kans op een vroegtijdige dood.

Maar hoe slaap ik dan bij?

“Een slaaptekort herstelt zich vooral door extra diepe slaap en droomslaap. Probeer daarom op een vast tijdstip onder de wol te kruipen, op hetzelfde uur weer op te staan — ja, ook tijdens weekenden en vakanties — en zorg dat je voldoende uren slaapt,” zegt psycholoog en slaapspecialist Smolders. “Op voorwaarde dat je slaperig bent, want anders lig je toch weer wakker. Ook een kort dutje overdag – vóór drie uur ’s middags – kan helpen.”

Hoeveel uur dutten dan het beste is, verschilt per persoon. Maar Smolders’ tip: “Probeer een halfuur vroeger te gaan slapen als je echt moe wakker wordt.”

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron HLN Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 6 juni 2023