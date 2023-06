Mindful wandelen is goed voor je mentale gezondheid: zo creëer je een vaste routine zonder dat het extra tijd kost

Verwar het niet met je standaard blokje om: mindful wandelen is goed voor je mentale gezondheid omdat je op je zintuigen focust en daardoor uit je hoofd komt. Zo creëer je een vaste routine zonder al te veel moeite.

Psycholoog Marlynn Wei zegt het al in een artikel in Psychology Today: mindful wandelen is gezond. Het maakt niet uit of je loopt in de natuur of in een stadse omgeving, het verbetert hoe dan ook je slaap en stemming. Volgens een ander onderzoek voel je je niet alleen beter door mindful wandelen, maar verlaagt het ook stress en angst. Het verbetert je cognitieve vaardigheden en kan rugpijn en andere chronische pijn verhelpen.

Wandelen in het nu

Genoeg reden dus om je te wagen aan bewust wandelen. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Het betekent vooral dat je focust op je zintuigen terwijl je loopt. Wat zie je, voel je, ruik je, hoor je? Misschien is het een koe in de verte. Of de zon die op je huid schijnt. Een tractor die voorbijrijdt. Waar je ook op focust, het gaat er vooral om dat je in het nu leeft, al is het maar voor een paar minuten.

Geen tijd voor nóg een extra bezigheid? Geen stress, het leuke aan mindful wandelen is dat je het aan je routine toe kunt voegen zonder dat het extra tijd in beslag neemt. Oefen het een paar minuten aan het einde van je lunchwandeling, of terwijl je de hond uitlaat. Zelfs als je thuis van de bank naar het toilet loopt, kun je dat mindful doen. Hoe meer je oefent, hoe sterker je ‘spier’ wordt. Je hoofd is je dankbaar.

Tekst Bente van de Wouw Bron Country Living Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 7 juni 2023