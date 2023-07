Ode aan de ‘staycation’: de voordelen van níet op vakantie gaan

Ben je niet zo’n planner en heb je nog geen vakantie geboekt? Goed zo. Hoewel je nu misschien zenuwachtig wordt omdat je denkt dat alle leuke plekken al vol zitten, zitten er een hoop voordelen aan laat – of zelfs helemaal niet – boeken.

Vakantie zou je goed moeten doen, toch? Je hebt het nodig om uit te rusten, bij te tanken, op te laden.

Nee dus. Volgens Jessica de Bloom, onderzoeker en schrijver van ‘De kunst van het vakantievieren’, voelt ongeveer een derde van de vakantievierders zich niet beter na een vakantie. Dat kan door pech zijn, als je onderweg ziek wordt bijvoorbeeld, maar ook door te hoge verwachtingen. Ook irritaties met reisgenoten scoren hoog: ineens zit je de hele dag op elkaars lip en moet je een plek vinden waar iedereen het naar zijn zin heeft.

Regelmatig vakantie nemen om bij te komen en afstand te nemen van je werk is belangrijk, maar je hoeft er niet per se voor op reis te gaan. Het kan juist lekker zijn om niet weg te gaan: de staycation was vlak voor corona aan een opmars bezig en niet voor niets.

Thuis zonder hectiek

Vakantietrendwatcher Tessa aan de Stegge: “Veel mensen leiden drukke levens en daarom verlangen ze vooral naar rust tijdens hun vakantie. Alsjeblieft geen hectiek. Ze hebben geen zin meer om zich in de zomervakantie door een overvol Schiphol te worstelen of met jengelende kinderen in de auto in een file te staan.”

“Als je thuis blijft, heb je al die hectiek niet. Je slaapt lekker in je eigen bed en kunt toerist worden in je eigen stad. Er is altijd wel een film die je nog wilde zien, een nieuw museum waar je niet aan toe was gekomen en een restaurant waar je altijd al eens had willen eten. De staycation is bovendien een duurzame vakantie, want je laat het vliegtuig of de auto staan.”

Creatiever denken

Mocht je toch niet thuis willen blijven, en baal je van alles wat al vol zit, denk dan eens aan de tips van Johan Idema, schrijver van How to be a better tourist: “Als we creatiever gaan nadenken, wordt een vakantie stukken boeiender. Waarom gaat half Nederland naar Frankrijk en niet naar Scandinavië bijvoorbeeld? En beperk je niet tot de Eiffeltoren in Parijs of Tate in Londen, maar zoek ook eens de rafelranden van de stad op: die kunnen vaak razend interessant zijn. Houd het klein. Ga eens op supermarktsafari, duik een woonwijk in – daar vind je de verhalen van de bewoners. Dan leer je een stad echt kennen.”

Tot slot nog één gouden tip van Idema om te zorgen dat je deze vakantie echt uitrust: “Blijf gewoon eens de eerste twee dagen in je hotel. Je hoeft niet altijd het maximale uit je reis te halen.”

Tekst Otje van der Lelij Fotografie Marjolijn Polman Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 10 juli 2023