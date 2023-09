Terug naar je intenties: wat is écht belangrijk voor jou?

Als je huidige leven niet meer zo passend voelt, kunnen intenties je weer op de rit helpen. Een intentie is een concreet voornemen om te doen wat je echt belangrijk vindt of wat je blij maakt.

Hoe kom je je intenties op het spoor? Door de waarden die je belangrijk vindt op een rij te zetten. Bijvoorbeeld trouw aan jezelf zijn, of nieuwsgierig of zorgzaam. Zo zijn er nog honderden waarden. Probeer je bewuster te zijn van wat je doet en waarom. Waar geef je echt om, wat brengt je tot leven, wat heeft de wereld van jou nodig?

Onder de loep

Je kunt bijvoorbeeld na het wakker worden een intentie zetten door niet meteen de dag in te sprinten, maar je een paar minuten af te vragen: hoe wil ik me voelen vandaag? Of hoe wil ik handelen? Wees duidelijk in wat het belangrijkst voor je is, en maak daar tijd voor. Het kan helpen om sluimerende verlangens opnieuw onder de loep te nemen. Ook kun je intenties op het spoor komen door jezelf vragen te stellen als:

Wat is voor mij een goed leven, en waarom?

Hoe wil ik later herinnerd worden en waarom?

Wat zou ik doen als geld geen hindernis was, en waarom?

Deze inzichten komen uit de zine die je bij Flow 07-2023 kreeg. Bij elk nummer krijg je dit jaar een zine cadeau, met steeds een ander thema. Om uit te knippen, in elkaar te vouwen en te bewaren.

Meer lezen

Handlettering Femme ter Haar Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 8 september 2023