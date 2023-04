Moeite met vroeg opstaan? Zo lukt het je toch om je bed uit te komen

Niet alleen voor je fysieke gestel is yoga fijn, ook op je mental health kan het positieve invloed hebben. Marlon Boonman is yogadocent bij Early Bird Yoga en vertelt in deze serie meer over de effecten van ’s ochtends dat matje uitrollen. Deze keer: hoe kom je toch dat warme bed uit?

De afgelopen weken werd ik steeds vaker verleid door de snoozeknop. Je kent het wel, te lang blijven doezelen in bed totdat je er écht uit moet en daarna met een gehaast gevoel de dag ingaan. Dit is precies hoe ik het niet wil, want het voelt alsof ik die dag al meteen met 0-1 achtersta.

Normaal gesproken ben ik een echte early bird en vind ik de ochtend het fijnste moment van de dag. Ik merk het dan ook meteen aan mijn humeur als ik geen tijd heb voor mijn ochtendroutine. Hoog tijd om mezelf weer eens toe te spreken.

5x zo kom ik toch uit bed

Bedenk wat je uit het vroege opstaan wilt halen

Het is geen doel, maar een middel. Wat gaat het je opleveren? Houd dat in je achterhoofd of schrijf het desnoods op voordat je naar bed gaat. Voor mij is het bijvoorbeeld: starten met dat wat ik belangrijk vind en met een tevreden gevoel en positieve energie de dag ingaan. Bedenk van tevoren wat je wilt gaan doen

Het helpt als je in de ochtend al een plan hebt voor jezelf. Dan hoef je er niet meer over na te denken en verlaag je de drempel om te beginnen. Bij mij bestaat mijn ochtendroutine bijna altijd uit mediteren, schrijven in mijn journal, yoga of wandelen en rustig ontbijten. Een goed begin is het…

Leg je kleding al klaar naast je bed. Zorg voor een fijne (en het liefst warme) plek in huis om je ochtendroutine te doen. Maak het zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk om eruit te gaan. Zorg voor een stok achter de deur

Boek alvast een online les of spreek met iemand af om elkaar een appje te sturen. Zet het in je agenda, zodat je er heel bewust tijd voor inplant en iets hebt om af te vinken. Het klinkt misschien suf, maar het helpt mij echt. Wees mild voor jezelf

Deze is wat mij betreft het belangrijkst. Als het een keer niet lukt, betekent dit niet dat je het niet kunt of niet meer gaat doen. Zeg tegen jezelf dat het oké is dat je een dag hebt gemist en dat je het morgen gewoon opnieuw probeert. We zijn vaak geneigd om in ‘alles of niets’ te denken. Als het dan een keer niet lukt, verliezen we de motivatie om het morgen wel te doen. Zonde. Mild zijn kan je daar gelukkig bij helpen.

Tekst Marlon Boonman Tekstbewerking Ruby Wijdenbosch Fotografie Early Bird Yoga

Gepubliceerd op 16 april 2023