Liever geen seks, vakantie of pink meer: zo verslaafd zijn we aan onze smartphone

Eerlijk is eerlijk: die smartphone waarop je misschien wel dit artikel leest, is een heerlijke tool om tijd te verdrijven. Maar wat heb je liever: je telefoon of je pink?

Dat de smartphone verslavend kan zijn, wist je misschien al. Wie weet ben je zelf wel ‘schuldig’ aan het hebben van een langere schermtijd dan je lief is. Journalist Alexander Klöpping liet een onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction, en de resultaten zijn niet mild.

Je mobiel of op vakantie

Liever een week geen seks of een week zonder telefoon, werd de respondenten onder andere gevraagd. 58 procent van hen koos voor een week zonder seks. Onder jongvolwassenen (18-24 jaar) zelfs 81 procent. De vraag ging vervolgens een stapje verder: nooit meer seks of nooit meer een smartphone? Hierbij koos 31 procent van de respondenten en 49 procent van de jongeren voor de eerste optie. Er werden nog wat andere dilemma’s voorgelegd, waaruit bleek dat een aanzienlijk deel liever een pink zou verliezen of nooit meer op reis zou gaan, dan dat ze afscheid namen van hun mobiel.

Die angstaanjagende rode streep

We swipen, liken, reageren, worden voortdurend blootgesteld aan ons beeldscherm. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat 23 procent van de Nederlanders meer tijd besteedt aan hun telefoon dan aan hun partner of beste vriend(in). Daarnaast vindt 39 procent dat hun partner of beste vriend(in) vaak wordt afgeleid door de smartphone, slaapt 35 procent van de jongeren met een telefoon in bed en vindt 74 procent het niet prettig om zonder mobiel de deur uit te gaan. 20 procent raakt zelfs in paniek als de batterij bijna leeg is.

Volgens neuropsycholoog Margiet Sitskoorn geeft de eindeloze stroom aan prikkels van tegenwoordig, die onder andere dankzij de smartphone binnenkomen, ons het gevoel alsof we altijd iets moeten, geen rust kunnen nemen en nooit klaar zijn. Hierdoor wordt het stresssysteem in de hersenen voortdurend uitgedaagd. We vertonen zelfs gedrag dat sommige patiënten met een hersenbeschadiging laten zien.

Digitale detox

Cal Newport, computerwetenschapper en auteur van Digitaal minimaliseren, onderzocht hoe je je smartphonegebruik kunt resetten. Schrik niet: door dertig dagen af te zien van ‘optionele online activiteiten’. Dit is volgens Newport de minimale benodigde tijd om af te kicken. Tijdens die dertig dagen besteed je bewust meer tijd aan analoge activiteiten (lezen, sporten) en daarna kun je bewust weer wat online activiteiten toevoegen waarvan je echt denkt dat ze nuttig zijn.

De dertig-dagen-rehab nog een beetje te hoog gegrepen? Je kunt ook klein beginnen: met een maximale schermtijd instellen, alleen nog socials gebruiken via je browser of pushmeldingen uitzetten.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Getty Images Illustratie Hadas Hayun Bron Alexander Klöpping

Gepubliceerd op 22 april 2023