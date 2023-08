Waarom het goed is om op prikkelarme vakantie te gaan

Als journalist Annemiek Leclaire tijdens haar thuisvakantie niet tot rust komt, vraagt ze tips aan ontwerper Kiki van Eijk, een creatieveling die bekendstaat om haar verbeeldingskracht. Ze noemt de prikkelarme vakantie.

“Je kunt beter even weggaan van huis,” adviseert ontwerper Kiki van Eijk uit Eindhoven me een paar dagen later. “Dan kom je uit je normale omgeving, anders ga je toch klusjes doen.” Eerder kreeg ik tips van een neuropsycholoog en al een stuk minder rusteloos belde ik Van Eijk, die bekendstaat om haar intuïtieve verbeeldingskracht. Zo heeft ze die zomer voor het Amerikaanse woestijnfestival Coachella reusachtige installaties gemaakt die ze omschreef als ‘altars of imagination’.

Zelf gaat ze in de zomer met haar partner in leven en werk Joost van Bleiswijk en hun jonge kinderen liefst minstens vier weken de grens over. Afgelopen zomer reisden ze langs acht huisjes, allemaal midden in de natuur. “Ik zoek echt een prikkelarme omgeving,” vertelt Van Eijk. “Soms voel ik me dan eerst even kwakkelig, maar daarna schakel ik vrij snel af.”

Door te niksen verandert je perspectief

Ze zochten vosjes in de schemering, raakten ‘ingewolkt’ op bergtoppen, bouwden dammen in rivieren, keken naar planeten aan de hemel, tekenden in het zand aan zee. Zij en Joost namen lege schetsboeken en potloden mee, en veel spelletjes. “Langzaam ontstaat er dan een ander perspectief,” zegt ze. “Onze gesprekken worden anders, zelfs onze dromen worden anders. Dat zou niet lukken als we van het ene museum naar het andere zouden rennen. Juist omdat intuïtie in mijn leven een grote rol speelt, is het belangrijk om rust en afstand op te zoeken. Het is een instrument dat ik goed wil onderhouden.”

Van Eijk heeft nog een andere tip: “Probeer uit je gebruikelijke dagindeling te komen, bijvoorbeeld wanneer je opstaat en gaat slapen. Daardoor ontstaat vaak ook een andere kijk.” Ik moet denken aan een spontane reis naar een herberg in het Atlasgebergte van Marokko, net nadat mijn vriend was overleden. Door de volledig andere wereld waarin ik een week was ondergedompeld, en het totaal andere dagritme, werd het loodzware verhaal in mijn hoofd minder dominant. De overstelpende schoonheid van mijn omgeving had dwars door me heen geblazen.

