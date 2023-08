Waarom we ‘niet gelukkig zijn’ als onderdeel van het leven moeten zien

Steeds meer twintigers en dertigers gaan naar de psych en zijn daar open over. Een mooie ontwikkeling, maar hoe komt het eigenlijk dat we de psycholoog steeds sneller opzoeken als we niet gelukkig zijn?

Bijna al mijn vrienden zijn er wel een keer geweest en ook ik heb zo nu en dan in de spreekkamer van de psycholoog gezeten. Waar het vroeger nogal een taboe leek te zijn, is het nu niet meer gek om een zin te beginnen met ‘Mijn psych zei dat…’.

Uit een artikel van Het Parool blijkt dat ook relatietherapeuten steeds jongere koppels zien. Exacte cijfers zijn er niet, maar uit een rondgang blijkt wel degelijk dat er steeds jongere mensen om de tafel zitten bij een psycholoog.

Dat heeft volgens hetzelfde artikel onder andere te maken met het liberalisme en individualisme van de afgelopen jaren. ‘Twintigers en dertigers zijn opgegroeid met de gedachte dat het leven maakbaar is. Geluk en succes: wij millennials hebben dat zelf in de hand. Zijn we niet gelukkig, dan moeten we dat fiksen.’

Is geluk wel zo maakbaar?

De vraag is echter of dat geluk echt zo maakbaar is. Volgens psycholoog Thijs Launspach, die zich specialiseerde in psychische hulp aan millenials, heerst er de gedachte dat je altijd gelukkig kan en moet zijn. Ben je dat niet, dan is er iets goed mis.

Ik herken dat. Zo had ik het idee dat er iets mis met mij was toen ik veel huilde, passief was en vooral ook erg moe. Ik had gewoon een gebroken hart, maar je hebt tegenwoordig al snel het idee dat er geen ruimte is voor verdriet of andere emoties dan blijdschap. Ook ongeluk hoort bij het leven, maar je slecht voelen zien we al snel als een ziekte die genezen moet worden.

Ongeluk hoort erbij

Launspach in Het Parool: ‘Realistisch is om ongeluk als wezenlijk onderdeel van het leven te gaan zien. Omdat al die influencers en coaches zelf altijd doen alsof ze gelukkig zijn of zeggen dat je volmaakt gelukkig kunt zijn, raken mensen in de war als ze even ongelukkig zijn. Realiseer je dat dertig procent van de tijd ongelukkig zijn – soms wat meer, soms wat minder – heel normaal is.’

Moeten we dan met zijn allen wat minder snel naar de psych gaan? Ja, misschien wel. Ga er vooral heen als je keer op keer worstelt met een psychisch probleem of ergens tegenaan blijft lopen, maar misschien is het een geruststellende gedachte dat ongelukkig zijn geen ziekte is maar iets heel normaals, en dat iedereen er mee te maken krijgt.

Tekst Bente van de Wouw Bron Het Parool Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 31 mei 2022 Laatst bewerkt op 10 augustus 2023