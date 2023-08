Wat vaker iets voor de lol doen: “We hebben allemaal momenten van zorgeloos plezier nodig”

Echte verwondering ervaren of zorgeloos spelen, kunnen we dat nog wel? Freelance redacteur Christine van der Hoff probeert het uit en ontdekt dat we vaker iets voor de lol mogen doen.

Dol ben ik, op alles wat met de zee te maken heeft. Niets ruikt lekkerder, en als je na de aanvankelijke bevroren enkels ‘door’ bent (met een gilletje), kun je eindeloos rondplonzen en over aanrollende golven heen springen. Maar er gaat niets boven ronddobberen in helder zeewater, en naar de kringels kijken die het zonlicht en de golven op de zandbodem maken.

Dansende cirkels, vierkanten, rechthoeken, die elkaar in steeds veranderende lijnen overlappen terwijl je daar wiegt tussen hemel en aarde. Heerlijk. Een tijdje terug realiseerde ik me dat dat eigenlijk niet zo heel anders is dan buiten spelen, de manier waarop ik me er semi-doelloos in kan verliezen en de tijd en de wereld om me heen vergeet. Dat was een fijne ontdekking, dat ik het nog in me had om zomaar iets voor de lol te doen.

Zorgeloos als een kind

Want een van de redenen waarom kinderen zich zo in hun spel kunnen verliezen, is dat er nog geen volwassen verantwoordelijkheden op hun schouders rusten. Die zijn moeilijk opzij te zetten. En dat is jammer, want we hebben allemaal momenten van zorgeloos plezier nodig om ons geestelijk in vorm te houden.

Onderzoekers van de Southern Cross-universiteit in Australië publiceerden in 2019 een paper met de titel Maximising life’s small pleasures and its effect on well-being. Hun conclusie was dat leuke dingen doen mogelijk zelfs preventief kan werken.

Ze hielden workshops waarbij testpersonen allerlei speelse (groeps)activiteiten ondernamen. Voorafgaand aan de workshops en in de twee weken daarna moesten de deelnemers op een puntenschaal aangeven hoe goed ze zich voelden en hoe het met hun stressniveau ging. Vergeleken met een controlegroep die niets bijzonders had gedaan, meldden de workshopdeelnemers ook na twee weken nog een beter humeur te ervaren, en minder stress. Dat pleit dus voor vaker zomaar onbekommerd iets leuks doen: het dient als groot onderhoud van je geluksgevoel.

