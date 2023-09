Zelfcompassie: zo sta je jezelf toe om niet perfect te zijn

Bij zelfcompassie verhoud je je op een milde manier tot jezelf – of je nu slaagt of faalt. Hoe doe je dat precies?

Het begint met erkennen dat we allemaal op een bepaalde manier worstelen met het leven. Zelfkritiek, de tegenhanger van zelfcompassie, is vaak een stem op de achtergrond waar je aan gewend bent geraakt. Probeer je er bewust van te worden wanneer je jezelf bekritiseert.

Het gekke is dat zelfkritiek je de illusie geeft van controle: ‘Als ik beter mijn best had gedaan, was het wél gelukt.’ Het is vaak lastiger om te accepteren dat – net als bij iedereen – sommige dingen niet lukken. Zelfcompassie erkent dat je soms faalt. Door je er op een positievere manier toe te verhouden, word je een vriend van jezelf – juist ook in lastige situaties. Het is oké om niet perfect te zijn.

Hoe stop je die zelfkritiek? Door aardige, ondersteunende dingen tegen jezelf te zeggen in plaats van jezelf af te branden, eigenlijk precies zoals je bij een vriend(in) zou doen. Alleen al door de vraag ‘wat heb ik nu nodig?’ te stellen, sta je jezelf een moment van zelfcompassie toe.

Deze inzichten komen uit de zine die je bij Flow 02-2023 kreeg. Bij elk nummer krijg je dit jaar een zine cadeau, met steeds een ander thema. Om uit te knippen, in elkaar te vouwen en te bewaren.

Handlettering Femme ter Haar Fotografie Scott Snyder/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 4 september 2023