Zo krijg je een beetje houvast en vertrouwen in onzekere tijden

Momenteel voelt het alsof de wereld op losse schroeven staat, en die onzekerheid is niet altijd fijn. Word je er een beetje angstig van, dan kunnen deze tips helpen voor wat meer vertrouwen en rust in je hoofd.

Online editor Bente kan er heel onrustig van worden: een constante stroom aan negatieve nieuwsberichten en het idee dat er zo veel verschrikkelijks gaande is in de wereld. “Een tijd geleden zocht ik dan alles uit over de kwestie waar ik me zorgen over maakte, maar uiteindelijk maakte dat mijn angst alleen maar groter. Inmiddels heb ik een nieuwe tactiek ontwikkeld voor mezelf: ik ga het nieuws een beetje uit de weg.

Daarmee bedoel ik niet dat ik me er niet meer mee bezighoud, ik vind het nog steeds belangrijk om te weten wat er speelt in de wereld. Het houdt wel in dat ik het nieuws voor mezelf doseer. Ik check het nog maar af en toe, en als ik een artikel of beeld te heftig vind (zo’n fijne bijkomstigheid van hoogsensitiviteit), dan vraag ik aan een vertrouwenspersoon of die me even wil bijpraten.”

Doseer het nieuws

Ook Dirk Hermans, professor gedragstherapie aan de KU Leuven pleit in een artikel van De Morgen voor dosering van het nieuws als het even teveel wordt. Hermans: “Als alles wat er nu gebeurt je stress geeft, dan zou ik er toch voor pleiten om wat aan emotieregulatie te doen door jezelf wat te proberen af te schermen. Je kunt het moeilijk helemaal ontlopen, maar je hebt het wel een klein beetje in de hand.”

Volgens de professor is het een goed idee om het nieuws een à twee keer per dag te checken. Zo krijg je niet alle kleine signalen mee, maar wel het globale nieuws, en dat is het belangrijkste. Wat helpt nog meer voor een rustiger hoofd in onzekere tijden?

Tips voor wat meer vertrouwen en rust

Probeer alles een beetje in perspectief te zien. Er zijn vaker momenten in onze levens geweest waarop we dachten dat het behoorlijk slecht met de wereld gesteld was en de toekomst onzeker voelde. Ook daar zijn we uit gekomen.

Ventileer bij je vrienden en krop niet alles op. Het idee dat anderen net zo worstelen als jij met onzekerheid en angst, kan al helpen.

Het klinkt misschien een beetje gek, maar het kan ook helpen om je te realiseren dat je weinig controle hebt over de situatie. Als je accepteert dat al dat piekeren je niet vooruit helpt, wordt het misschien al wat rustiger in je hoofd.

Tekst Bente van de Wouw Bron De Morgen Fotografie Marjolijn Polman, Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 11 maart 2022 Laatst bewerkt op 17 augustus 2023