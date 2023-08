Zo voelt de staycation ook écht als vakantie (5 tips)

Wie zegt dat je een retour tropisch eiland moet boeken om dat vakantiegevoel te krijgen? Ook de staycation kan écht als vakantie voelen, minus de inpakstress. 5 tips van een expert.

Thuisblijven is niet alleen goedkoper, het geeft ook minder stress. Niet al een jaar van tevoren opzoek naar de beste vliegtickets en het mooiste hotel. Geen paniek omdat je iets vergeten bent in je koffer te stoppen. Nul onrust in je lijf en hoofd omdat je op een nieuwe plek bent zonder routine.

Volgens onderzoek verschillen de positieve effecten van een staycation ook nauwelijks van de effecten van een reis, mits je ongeveer dezelfde activiteiten doet. En daar zit de crux van het verhaal in, want in je eigen omgeving heb je misschien sneller de neiging om tóch nog even je werkmail te openen en – vooruit dan maar – klussen op te pakken of dingen te doen die je eigenlijk liever niet doet. Deze tips van arbeids- en organisatiepsycholoog Jessica de Bloom helpen je om ook thuis de effecten van een vakantie te voelen.

Zo voelt je staycation als vakantie

Neem mentaal afstand van het werk. Oftewel: klap die laptop dicht en leg hem uit het zicht, blijf uit je werkmail en laat aan je collega’s weten dat je niet bereikbaar bent. Ga actief ontspannen. Maak een fietstocht in de natuur of huur een kano voor een dag, bijvoorbeeld. Doe alleen waar je zin in hebt. Niks moet, alles mag. De hele dag met je neus in de boeken? Doen. Ontbijt als avondeten? Waarom niet. Kamperen in de achtertuin? Is goed. Ga nieuwe dingen doen. Ga bijvoorbeeld op dagtrip naar een stad waar je nog nooit bent geweest of probeer een nieuwe hobby. Laat (huishoudelijke) klussen even voor wat ze zijn en leg je zelf voor een periode een klus- en poetsverbod op. Een weekje niet stofzuigen overleef je echt wel.

Tekst Bente van de Wouw Bron RTL Nieuws Fotografie Getty Images