Zo wissel je van kijkrichting (en los je problemen ook echt op)

De woorden die je kiest, de zinnen die je in jezelf herhaalt: ze kunnen het verschil maken tussen een vol hoofd en een vrij gevoel. Met simpele strategieën maak je met taal weer ruimte.

Soms heb je het een tijdje. Dan mopper je veel op anderen (Waarom ruimt hier echt níemand zijn troep op?!), maak je verwijten (‘Tsssjongejonge’) en heb je over van alles een oordeel. Vol hoofd gegarandeerd, zegt trainer Manon Miessen. “Je bent dan bezig met dingen waarop je geen invloed hebt. Dat is vervelend voor jezelf en het lost ook nog eens niks op.” Waarom doe je het dan toch? “Als alles de schuld is van anderen, hoef je zelf niks te veranderen, of uit te zoeken waarom iets jou zo raakt.”

Nieuw perspectief

Met taal kun je je kijkrichting veranderen. Niet: zij doen alles fout. Maar: wat zit mij dwars? “Het helpt ontzettend als je dat onderzoekt,” zegt Miessen. “Ook al heb je misschien nog zo gelijk en máákt ook iedereen troep. Richt je je op jouw behoeftes, dan kun je op zoek gaan naar een oplossing waardoor je die verwijten kunt loslaten. Bijvoorbeeld door aan te kaarten waarom je een opgeruimd huis belangrijk vindt. Zo voorkom je dat die ergernis groeit in je hoofd.”

Een nieuw perspectief kan ook helpen bij bijvoorbeeld een ruzie die in je hoofd blijft rondspoken. Hoe zou die ander jullie aanvaring omschrijven? Of wat zou een buitenstaander erover zeggen? Dat kan verrassende inzichten opleveren. Hetzelfde gebeurt als je denkbeeldige raadgevers inschakelt als je ergens in vastloopt, zoals Manon Miessen weleens doet. “Dan bedenk ik bijvoorbeeld hoe een heel nuchtere collega mijn situatie zou aanpakken. Zo kom ik op nieuwe ideeën.”

Tekst Klaartje Scheepers Fotografie Anneka Mia/Stocksy Illustratie Hadas Hayun

Gepubliceerd op 15 augustus 2023