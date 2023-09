Zo zorgeloos als een kind: zet spelen als afspraak in je agenda

Wat vaker spelen is goed voor ons mentale welzijn. Toch komt het er maar weinig van in onze vaak drukke levens. Dan helpt het om het bewust in de agenda te zetten.

Omdat er in het achterhoofd van een volwassene altijd wel ergens een verantwoordelijkheid mekkert – rekeningen betalen, handdoeken opvouwen – gunnen we onszelf vaak niet de tijd en ruimte voor spielerei die niet meteen iets oplevert. Wat helpt, is om die spontaniteit in te plannen, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Zo maak je die hoognodige speelmomenten onderdeel van je leven.

Zet je een avond bordspelletjes doen op de kalender, tja, dan staat het officieel op de kalender. Nu moet je wel. En als je een bal of frisbee meeneemt wanneer je met een vriendin gaat wandelen, valt er gegarandeerd iets over te gooien (hond niet per se nodig, maar het kan geen kwaad).

Gewoon omdat het kan

Nog een slimme manier om jezelf toestemming te geven, is door gunstiger voorwaarden te scheppen voor dit soort momenten. Zo’n voorwaarde kan van alles zijn. Al is het maar een jas met zakken waar een schetsboek in past. Of een belofte aan jezelf dat je stil mag staan en een foto mag maken, elke keer als je denkt: dat zou nou een mooi onderwerp zijn voor een foto.

Let wel: hoe druk je het ook hebt of hoe weinig talent je ook meent te bezitten. Sta jezelf op z’n minst toe om neer te strijken op een schommel in de speeltuin, een terras met een vrij tafeltje of dat bankje langs de kade. En dan lekker naar de meeuwen kijken die hoog in de lucht stunts uithalen. Gewoon omdat het kan. Of er thuis nou nog handdoeken in de droger zitten of niet.

Tekst Christine van der Hoff Illustratie Penelope Dullaghan

Gepubliceerd op 1 september 2023