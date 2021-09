3 vragen aan de illustrator van de klein geluk box Xuan Loc Xuan

Illustrator Xuan Loc Xuan maakte de illustraties van de de Klein geluk box. We vroegen haar naar haar werkplek, illustraties en kleine genietmomenten.

Hoe is het proces van het maken van deze illustraties verlopen?

“Tijdens het lezen van de verhalen probeerde ik ideeën voor illustraties voor me te zien. Vervolgens onderzocht ik hoe ik mijn persoonlijke werk erop kon laten aansluiten. Ik schets en ‘schilder’ mijn illustraties digitaal, en pas ze aan totdat ik tevreden ben. Ook overlegde ik met Caroline of de illustraties goed pasten bij de verhalen.”

Waar woon en werk je, en hoe ziet je werkruimte eruit?

“Ik woon in Ho Chi Minhstad in Vietnam – een prachtige, dynamische stad waar veel gebeurt. Ik werk vanuit het oude huis dat ik huur, ik woon er al sinds ik studeer. Binnenkort hoop ik een kleine woning in de stad te kunnen kopen.”

Het thema van de box is ‘kleine genoegens’ en het opmerken van ‘wat er al is’. Heb je een voorbeeld van de genoegens of dingen waarvan je hebt leren genieten, zelfs als ze klein waren?

“Ik ben opgegroeid in een kleine, rustige buurt in het zuiden van Vietnam. Mijn jeugd bracht ik door tussen maisvelden en heuvels vol thee- en koffieplanten. Dus als het gaat om het zien van klein geluk: ik heb al vroeg geleerd me te verenigen met de natuur, die altijd om me heen was.”

Fotografie Xuan Loc Xuan