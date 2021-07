3x de tuin-skills van Flow-makers

Ons nieuwste nummer, Flow 6, ligt in de (online) winkel. In dit nummer nemen we je mee achter de schermen en vragen we drie Flow-makers naar hun tuin-skills.

Groene oase

Lotte Dirks maakte illustraties bij het verhaal over dingen die voorbijgaan.

“Groene vingers zitten in de familie en ze kwamen goed van pas toen we acht jaar geleden verhuisden naar een huis met een kale tuin van vierhonderd vierkante meter. Ik begon met het verzamelen van planten en het weghalen van de bestrating.

Langzaam werd het een groene oase, inclusief vogels, insecten en kleine diertjes. Ik doe alles zelf: van een kippenhok bouwen en moestuinieren tot bomen snoeien. Veel is hier zomaar aan komen waaien, zoals zeepkruid. Ik hou erg van wilde bloemen zoals klaprozen en korenbloemen. En onkruid wieden doe ik nooit. Ons motto is: als het groen is, mag het blijven.”

Experimenteren

Rachel Lancashire vertaalde het verhaal over de dingen die voorbijgaan.

“De grond in mijn mini-tuintje in de Leidse binnenstad is arm en droog, een kantoorpand en

een esdoorn van vijftien meter hoog houden de meeste zon tegen en het enige wat hier echt goed gedijt, zijn slakken. Maar gesterkt door het Right plant, right place-motto van de Britse tuingoeroe Beth Chatto begon ik twee jaar geleden toch te experimenteren met wat het in deze onmogelijke tuin wél doet.

Ik ben er inmiddels uit. Dus als je op zoek bent naar een plant die tegen weinig zon, weinig ruimte en niet-zo-geweldige grond kan, maar die wél lang bloeit, elk jaar terugkomt, niet woekert, fijn is voor bijen, het leuk doet in een vaas, mooi blad heeft én niet opgegeten wordt door slakken, dan zul je net als ik vol voor de geranium moeten gaan…”

Verpieteren

Anne-Marie Rem verzorgde de styling van onder meer het interview met Anneke van Giersbergen.

“Ik begin de zomer altijd voortvarend: op naar het tuincentrum om voor veel te veel geld veel

te veel plantjes te kopen. Dan heb ik visioenen van lange lome zomeravonden op mijn stadsbalkon, omringd door bloeiende planten en zoemende bijen. De eerste week trek ik nog heel mindful de dode bloempjes uit de geraniums, maar in week twee zijn de eerste plantjes al verdroogd.

Al ben ik dol op groen en natuur – ik kan er uren met de hond op uit gaan – toch ben ik niet eens in staat om een cactus in leven te houden. Óf ik overgiet hem met te veel water, liefde en gezang, óf ik vergeet dat ie er is en aandacht nodig heeft. En in dat laatste geval vind ik het zo zielig om ’m weg te doen… Dus staat ie eerst nog een half jaar op mijn balkon te verpieteren, samen met de andere halfdode plantjes die ik zo graag een mooi en voldaan leven gun.”