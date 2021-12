Achter de schermen: deze Flow-katten stonden model voor het BFPL

Een van de extra’s in deze editie van het Book for Paper Lovers (BFPL) is een kattenhuis, gemaakt door Erika Harberts van MikoDesign. Flow’s Caroline Buijs vertelt hoe onze eigen katten plotseling model stonden.

“Joyce, de vormgever, en ik stuurden meteen de leukste foto’s van onze katten naar Erika om te laten verwerken in de schilderijtjes aan de muur. Ook op de pagina waar je katten uit kunt knippen staan onze katten, en die van Erika, te pronken. Nadat het boek was vormgegeven, werd alles natuurlijk nog secuur nagelopen door twee eindredacteuren: Julia en Ellen. En die riepen terecht: is er niet nog een plekje voor ónze katten?

In een schilderijtje aan de muur lukte niet meer, maar op het uitknipvel nog wel: daar vind je nu een soort Flow-kattenfamilie. Weliswaar nog steeds een beetje incompleet, want uiteindelijk bleken bijna alle Flow-collega’s wel een kat te hebben. Wie weet dat die in de volgende editie een plek krijgen.”

Tekst Bente van de Wouw