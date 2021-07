Het verhaal achter Rhi James, de illustrator van de cover van Flow 6

Op de cover van Flow 6 staat een kleurrijke illustratie gemaakt door Rhi James. Ze maakte het kunstwerk tijdens een van haar reizen.

Illustrator Rhi James maakt haar kunstwerken als Hebe Studio. Ze komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk maar woont op dit moment in Australië. Haar studio bestaat nog helemaal niet lang. Nadat ze terugkwam van een reis uit India besloot ze, tijdens haar quarantainetijd van twee weken, te gaan schilderen en een bedrijfsplan te bedenken. Het was een droom die ze al heel wilde vervullen, maar waar ze nooit de tijd voor vond.

Santorini

De kleurrijke kunstwerken van Rhi laten de landen zien waar ze is geweest en zijn bedoeld om mensen op te beuren. Op de cover van Flow 6 staat een illustratie van Santorini. Op haar Instagram laat Rhi weten dat ze eerst een beetje twijfelde over de illustratie. Santorini is immers zo populair en wordt heel vaak geschilderd. Het leek haar lastig om haar eigen stempel erop te drukken. Nu het klaar is, is het gelukkig een van haar favoriete prints en is ze er blij mee. Net als wij.

Tekst Rachel Vieth Illustratie Rhi James