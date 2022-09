Irene vertelt: Flow in een nieuw jasje

Het nieuwe nummer van Flow ziet er net even anders uit. Irene vertelt over de verandering van de vormgeving en de inhoud.

De wereld is enorm in beweging en soms lijkt niets meer goed te gaan. Ik weet niet of het te idealistisch is, maar ik heb besloten alle veranderingen en chaos te zien als een pad naar een andere weg. Als een overgang naar iets beters. Naar een wereld waarin het wel weer klopt. Door het zo te bekijken, ervaar ik al die verandering als vooruitgang, als iets waardevols.

In de rubriek Nieuwe denkers (pagina 32) praat schrijver Kees Klomp over een alternatief voor de huidige wereld: de betekeniseconomie. Een economie waar het niet om groei, maar om bloei draait. Niet om het maximaliseren van welvaart, maar om het optimaliseren van de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden. Wat zou het mooi zijn hè? Als de wereld die kant op verandert. Ik duim, en probeer ondertussen een steentje bij te dragen, hoe minimaal en klein ook.

Homo florens

Ondertussen vindt er nog een andere verandering plaats, één waar ik heel blij van word. We hebben Flow veranderd! Het meest in het oog springend is natuurlijk de vormgeving (waar artdirector Karin op pagina 10 meer over vertelt). Maar ook inhoudelijk hebben we aan wat knoppen gedraaid. Zo zijn we van vier katernen naar drie gegaan, die we Grow, Glow en Slow noemen, omdat we het gevoel hebben dat die beter passen bij de tijdgeest. Grow, omdat we steeds meer bezig zijn met zelfontwikkeling, persoonlijke groei, zingeving. Glow omdat we mooie dingen (plannen, kunstwerken, illustraties, recepten) in de schijnwerpers willen zetten. En Slow omdat het allemaal wat trager mag.

Eigenlijk sluiten die nieuwe katernen prachtig aan bij het verhaal van Kees Klomp. Met wat meer grow, glow en slow in ons leven gaat het ons misschien lukken een homo florens te zijn. Een mens die zich focust op zingeving en verbinding met anderen. Want zoals Klomp zegt: “Als we de homo florens in onszelf omarmen, is verandering echt mogelijk.” Een mooi streven, en wie weet kan Flow daar een beetje bij helpen.

Veel plezier met dit nieuwe nummer! Laat je weten wat je van de veranderingen vindt? Je kunt me mailen op: irene.smit@dpgmedia.nl.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren