Binnenkort is hij er: de tiende editie van het Flow Book for Paper Lovers

Het is bijna zo ver! Het Flow Book for Paper Lovers 10, onze wereldwijde bestseller, ligt binnenkort in de (online) winkels! Met heel veel pagina’s vol paper goodies.

‘Papier is als een warme deken voor de geest,’ vertelt een van de illustratoren in dit Book for Paper Lovers. Ze kon het niet mooier zeggen. Met dit boek vieren we elk jaar onze liefde voor papier. Omdat je papier kunt voelen, vouwen en verkreukelen. Omdat je alleen al van het doorbla­­deren van een stapel verse papiertjes blij kunt worden. En binnenkort is er: het Flow Book for Paper Lovers 10, vol verse en knisperende blaadjes, klaar om gebruikt te worden.

Ook deze editie zit weer vol met paper goodies:

Mini-stripverhaal

Notebook

Posters met offline quotes

Een vaas met bloemen om te versturen

Fietsje met beweegbare wielen

Een offline-huisje

En natuurlijk:

Briefpapier

Stickers

Cadeaupapier

Kaartjes

Cadeaulabels

En meer…

Book for Paper Lovers 10

Het Book for Paper Lovers is een boek vol paper goodies. Een kleurrijk cadeau aan jezelf of iemand anders, om lekker aan de slag te gaan met knippen, inpakken, craften en plakken. Elk boek heeft weer een ander thema.

Fotografie Rachel Vieth