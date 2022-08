De Wat wil je écht-special ligt in de winkels!

Er ligt een nieuwe Flow-product in de winkel. De Wat wil je écht-special. Met een dik magazine én meerdere paper goodies.

Met persoonlijke verhalen over keuzes maken en ontdekken wat je wilt, en met illustraties van Clare Owen.

Managing editor specials Caroline: “Ik had wel wat eerder in mijn leven deze Flow-special willen lezen, als een gids op een pad dat niet recht was. Want dan had ik geweten dat het niet erg is om een laatbloeier te zijn. ‘Het zijn mensen die hun potentie later vervullen dan verwacht – en vaak op een manier die ook voor hun omgeving als een verrassing komt,’ schrijft journalist Roos van Hennekeler in haar verhaal op pagina 42. Ook had ik dan ontdekt dat intenties je sturing kunnen geven. ‘Een intentie is niet iets ingewikkelds: gewoon een handeling met een bedoeling, iets wat je je voorneemt, maar het kan je leven wat meer op koers brengen,’ schrijft journalist Annemiek Leclaire op pagina 58.

En dankzij deze special weet ik gelukkig nu dat verkeerde keuzes niet alleen maar slecht zijn. ‘Ze leren ons welke aspecten van de keuzes passend waren en welke niet. Ze leren je om een keuze in de toekomst (iets) anders te maken,’ schrijft journalist Maartje Laterveer in het openingsverhaal op pagina 12. Ik hoop dat onze verhalen jou ook (alsnog) richting geven. Laat je het me weten op caroline.buijs@dpgmedia.nl?”

(140 pagina’s) met onder meer verhalen over: