Dit zijn de paper goodies uit de Flow Klein Geluk Box

Een Flow box is niet compleet zonder goodies. In de Klein Geluk Box vind je onder andere kakkerlakjes met haiku’s, regenboog sticky notes, koffiebeker-stickers en nog veel meer om jezelf (maar ook een ander) te verrassen.

Kakkerlakjes zijn kleine boekjes met mooie teksten en illustraties die je in plaats van een kaart kunt versturen. Ze zijn gevuld met korte verhalen, liedteksten, gedichten of recepten. Zes keer per jaar komen er nieuwe titels uit én nieuwe categorieën. Bij Flow waren we meteen fan van deze boekjes. En dus zijn we extra trots dat in deze box een Kakkerlakje zit met gedichten van Geert De Kockere en illustraties van Julie Van Wezemael.

Geluk volgens illustrator Xuan Loc Xuan

De Vietnamese Xuan Loc Xuan maakte alle illustraties: “Tijdens het lezen van de verhalen – met Google Translate kwam ik een heel eind – probeerde ik ideeën te visualiseren. Ik schets en ‘schilder’ digitaal, en blijf aanpassen totdat ik tevreden ben.

Het thema klein geluk staat dicht bij me. Ik groeide op in een kleine, rustige regio in het ­zuiden van Vietnam, ­tussen mais­velden en heuvels vol thee- en ­koffieplanten. Al vroeg leerde ik me te verhouden met de natuur, die altijd om me heen was. Inmiddels woon ik in Ho Chi Minhstad – een prachtige, dynamische plek waar veel gebeurt. Ik werk vanuit het oude huis waar ik al woon sinds ik studeer. Binnenkort hoop ik een kleine woning in de stad te kunnen kopen.”

Bestel de Klein Geluk Box hier.

In onze webshop kun je nog veel meer edities bestellen, waaronder de laatst verschenen Flow.

Fotografie Rachel Vieth