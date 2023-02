Een week voor jezelf: we organiseren een speciale ’together editie’ vanaf 13 maart

Maak jij genoeg tijd voor jezelf? Met de online training Een week voor jezelf leer je beter voor jezelf zorgen. Vanaf 13 maart gaan we met zijn allen van start.

Flow’s Irene: “Een online training volgen, ik heb er zelf een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Want ja, het is superfijn in je eigen tempo iets nieuws te leren, op momenten dat je daar zelf zin in hebt. Maar het kan ook onpersoonlijk zijn, of een beetje saai. Vandaar dat we bij School of Flow onze trainingen op twee manieren aanbieden. We hebben een solo-editie, waarbij je de training koopt en alles alleen doet. En er is de together editie, waarbij we met z’n allen van start gaan en er een aantal live momenten zijn op Instagram – om ervaringen te delen, vragen te stellen, en een ‘we’re in this together’-gevoel met elkaar te delen.

Ik heb reuzeveel zin in de together editie van de week voor jezelf, en hoop je te zien tijdens een live-sessie op Instagram!”

Wat gaan we doen?

Heb je het vaak druk en neem je te weinig tijd voor jezelf? Heb je ook genoeg van de winter? Zin in meer tijd en energie? Gun jezelf een week waarin je een uur per dag met jezelf bezig bent en andere keuzes leert maken. Volg onze online training Een week voor jezelf.

Tijdens deze training log je 7 dagen een uurtje per dag in op het online trainingsplatform School of Flow. Je bekijkt een video, leest hoe je beter voor jezelf kunt zorgen (nu en in de toekomst), kunt oefeningen maken in een werkboek en er staan een aantal korte meditaties voor je klaar. Kortom: in deze laatste week van de winter laad je op, zodat je met meer energie de lente in gaat.

In de laatste week van de winter – 13 tot en met 19 maart – is er een speciale together editie van deze training. Je volgt dan de training de hele week op je eigen momenten online, maar krijgt toegang tot een Instagram pagina waar je live sessies kunt volgen, vragen kunt stellen en je krijgt een aantal andere extra’s. Bovendien krijg je deze week € 10,- korting op de training.

Dit zeiden vorige deelnemers over de training:

‘Een uurtje per dag is goed te doen. Ik las nu bewuster pauzes in en laat mijn telefoon vaker buiten bereik. Heel bevrijdend.’ – Juul

‘Ik heb eigenlijk nooit de tijd genomen om aan de slag te gaan met dit soort dingen, zelfs als ik ze al wist. Heel fijn om dat nu wel te doen. Mooi opgebouwd, top!’ – Alexandra

‘Het was heerlijk om zo de dag te beginnen. Na het volgen van deze training begrijp ik beter waarom ik sommige gevoelens of gedachten onder een vergrootglas leg.‘ – Fleur

Doe je ook mee?

Meer weten of de training kopen? Ga naar Schoolofflow.nl/together.

Tekst Irene Smit Illustratie Clare Owen

Gepubliceerd op 13 februari 2023