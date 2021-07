Extra bij Flow 6: een posterboek met portretten van Frida Kahlo

In Flow 6 vind je naast heel veel verhalen ook een posterboek met 12 portretten van Frida Kahlo, gemaakt door verschillende illustratoren.

Frida Kahlo (1907-1954) blijft ons inspireren. Dit jaar zijn er in Nederland twee exposities over haar leven en werk: ‘Frida Kahlo & Diego Rivera – A love revolution’ in het Cobra Museum voor Moderne kunst in Amstelveen en ‘Viva la Frida!’ in het Drents Museum in Assen. In het posterboek staan twaalf Frida-portretten gemaakt door illustratoren.

De schoonheid van Frida

Frida Kahlo heeft een onwisbare indruk gemaakt op de illustratoren. Anne Bentley zegt bijvoorbeeld: “Haar interesse in feminisme en politiek zie je terug in haar schilderijen en dat inspireert me.” En Carolyn Gavin: “Frida inspireert me met haar vastberadenheid en veerkracht. Haar kunst weerspiegelt niet alleen haar kwetsbaarheid, maar ook haar vreugde en schoonheid in de wereld. Haar schoonheid is iconisch geworden: voor mij is ze een symbool van elegantie, tijdloze stijl en kracht.”

Samenstelling en Fotografie Rachel Vieth