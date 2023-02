Flow 2 ligt in de winkel!

Het nieuwe nummer ligt in de (online) winkels. Deze keer vind je bij het nummer een envelop met notebook en labels, met illustraties van Lydia Ellen Design.

In dit nummer beginnen we over het ‘is dit alles’-gevoel. Soms heb je in je leven behoefte aan onontdekte paden, avontuur en nieuwe mogelijkheden. Creative director Irene vertelt: “Februari is voor mij echt zo’n ‘is dit alles’-maand. Dan heb ik wel weer genoeg van de grijze luchten. Van ’s avonds opgekruld op de bank zitten onder een dekentje. Van mijn introverte kant die elke avond zegt: ‘Blijf maar lekker thuis.’ Van dat stemmetje in mij dat fluistert: ‘Dieren doen ook een winterslaap, dus jij mag heus wel vroeg naar bed.’ Al die winterse momenten die in december nog fijn en lekker voelen, geven me in januari de kriebels. In februari ben ik er helemaal klaar mee en komt dat grote ‘is dit alles’-gevoel. Dan denk ik steeds vaker: het kan toch niet zo zijn dat mijn leven voorbij vliegt en er zo weinig hoogtepunten zijn?”

Je kunt het nieuwe nummer hier bestellen.

In Flow 2 vind je onder andere:

Het ‘is dit alles’-gevoel, en zo vind je een nieuwe richting.

Gek op chaos: kiezen voor een leven zonder rust en regelmaat.

De opkomst van passion economy: steun je favoriete maker, in ruil voor een kunstwerk.

Mini-college: hoe klassieke muziek je laat reflecteren.

Sokken borduren in één middag.

Slow art: kunst kijken is niet hetzelfde als kunst zien.

Extra: envelop met notebook en labels

Je kunt er niet genoeg van hebben; notebooks. Om in te tekenen, kleuren of schrijven. Die je nu bij Flow krijgt is door het compacte formaat handig mee te nemen in je tas. De envelop is aangevuld met geïllustreerde labels die je zelf kunt uitdrukken.

Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 15 februari 2023