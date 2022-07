Flow 6 ligt in de winkel!

De nieuwe Flow, nummer 6, ligt in de (online) winkels. Met op de cover een geborduurde kaart van Han Cao. Deze keer vind je bij het nummer een boekje met schrap-poëzie.

Je kunt het nieuwe nummer hier bestellen.

In Flow 6 vind je onder andere:

Gevoel van controle kwijt? Het even niet weten is prima.

Kies jouw zomerwoord. Voor een duwtje in de juiste richting.

Schrijver Tatjana Almuli over uitgestelde rouw.

DIY: blauwdrukkunst.

Extra: boekje met schrap-poëzie

Stiftgedichten – of schrappoëzie – maak je met behulp van bestaande teksten: je scant de tekst tot je oog blijft hangen op één of meerdere woorden die je aanspreekt of spreken. Die omcirkel je en vervolgens kijk je of je vlak in de buurt nog andere woorden kunt vinden waarmee je combinaties kunt maken. Wanneer je denkt: mijn gedicht is af, maak je met een zwarte stift alle overige woorden zwart. In dit boekje vind je voorbeelden uit het boek Stiftgedichten van Dimitri Antonissen, aangevuld met teksten uit Flow waarmee je je eigen stiftgedichten kunt maken. Ook is er ruimte om bijvoorbeeld krantenknipsels in te plakken en daarmee aan de slag te gaan.

