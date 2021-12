Extra paper goodie bij nummer 10: een Flow Jaarplanner

Al jaren zit bij het laatste nummer van het jaar de Flow kaartjeskalender. Nog steeds vinden wij (en veel van jullie) dit een mooie traditie, maar toch: na zoveel jaren dezelfde soort kalender vonden we het tijd voor iets nieuws. Bij Flow 10 vind je daarom de Flow Jaarplanner: My colorful year.

Plaatjes kijken: wat geeft het ons een rust in dat overvolle hoofd. Cadeau bij nummer 10 vind je daarom een Flow Jaarplanner voor 2022, plus acht vellen vol mooie plaatjes om uit te knippen en je planner mee te vullen. Welk plaatje je bij welke maand plakt, is aan jou. Schuif vooral net zo lang tot je tevreden bent. Om je een beetje op weg te helpen, hebben we voor elke maand een kleurenpalet gemaakt. Misschien kom je door het kleurenpalet op ideeën, maar je kunt het natuurlijk ook helemaal anders doen.

Kleurenpalet

Vormgever Petra Kroon verzamelde alle beelden voor de Planner die bij Flow 10 zit. “Per maand koos ik eerst een kleurenpalet en vervolgens zocht ik daar plaatjes bij. Terwijl ik ermee bezig was, vielen me overal in mijn omgeving ineens kleurenpaletten op. Eigenlijk heb ik dat nu nog steeds: in de natuur – tijdens het wandelen met mijn hond, maar ook thuis en op de redactie. Het was moeilijk om een keuze te maken uit wat ik allemaal had gevonden: er zijn heel wat mooie beelden afgevallen. Die bewaar ik voor een andere keer in Flow.”

