Flow 10 is er! Met jaarplanner vol woorden om je richting te geven

Flow 10: het nieuwe nummer, ligt in de (online) winkels. Met op de cover handlettering van Alessandra Olanow. Deze keer vind je bij het nummer een jaarplanner vol woorden die je een beetje richting kunnen geven.

Creative director Irene in het nieuwe nummer: “May you love and be loved, staat er op de cover van deze Flow. Omdat we het zo’n mooi zinnetje vinden in deze rare tijd. Want jee, wat was het een jaar. Van corona rolden we in een oorlog en in een opeenstapeling van crisissen. (…) Hoe ingewikkeld en eng deze tijd ook is, in Flow blijven we focussen op de dingen die wél mooi zijn, en die uiteindelijk – hopelijk – leiden tot een nieuwe wereld waarin we anders leven…” Meer over veerkracht en optimisme lees je in Flow 10.

In Flow 10 vind je onder andere:

Dat oordeel over jezelf en de ander: mag het wat zachter?

Minder stress, beter ademen.

Het museum als mental health coach.

De vijf inzichten van… Natuurjournalist Kirsten Dorrestijn.

Mini-college: hoe ga je om met groot verlies?

DIY: collage maken met zwart-wit-foto’s.

Extra: jaarplanner voor 2023

In deze jaarplanner verzamelden we ruim twintig woorden waarmee je elke maand van het nieuwe jaar een beetje richting kunt geven. Een intentie als ‘ontspanning’ bijvoorbeeld, kan een reminder zijn om in een drukke maand jezelf niet te vergeten. En bij een woord als ‘plezier’ kun je je geregeld even afvragen: word ik nog blij van wat ik doe? En zo niet, hoe dan wel? Knip de woorden uit en plak ze in je jaarplanner, die je cadeau krijgt bij dit nummer.

Fotografie Marjolijn Polman Video Jana Kaminski