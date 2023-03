Flow 3 ligt in de winkel!

Het nieuwe nummer ligt in de (online) winkels. Deze keer vind je bij het nummer: twee notitieboekjes en zes posters, samen in een (herbruikbare) envelop.

In Flow 3 vind je verhalen over de nieuwe saamhorigheid, waarom je niet perse hogerop de carrièreladder hoeft te klimmen en waarom het zo lastig is om je los te maken van alles wat er online gebeurt.

Creative director Irene vertelt: “Van wie moet dat dan? Die zin zingt de laatste tijd vaak rond in mijn hoofd. Het is mijn reddingszinnetje als ik weer het gevoel heb dat ik teveel moet. Dan maak ik mezelf gek omdat ik én een Instagramwaardig gestyled diner voor de jarige dochter moet organiseren én een workshop columns schrijven én op zaterdag achttien kilometer moet wandelen met vriendinnen én met Flow zo veel mogelijk mensen moet helpen andere keuzes te maken én op social media moet posten dat ik zo goed bezig ben én ik de planten water moet geven die er allemaal slap bijhangen én moet zorgen dat de Engelstalige Flow terugkomt, Zucht. Van wie moet dat dan, Nou van mezelf dan.”

Je kunt het nieuwe nummer hier bestellen.

In flow 3 vind je onder andere:

Het leven van Dolly Parton

African Art: Een boek over de meest innovatieve Afrikaanse kunstenaars van de laatste tien jaar

Nieuwe denkers: waarom voelen we ons zo aangetrokken tot alles wat er online gebeurt?

Ode aan de laatbloeier

Je eigen mini-oase: tien tips voor je balkon of kleine tuin

DIY: Etui maken

Extra: envelop met twee notitieboekjes en zes posters.

Als extra krijg je bij dit nummer twee notitieboekjes, waarvan een wandelboekje om al je wandelactiviteiten op te schrijven. De envelop is verder aangevuld met 6 geïllustreerde posters.

Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 22 maart 2023