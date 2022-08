Flow 7 ligt in de winkel!

De nieuwe Flow, nummer 7, ligt in de (online) winkels. Een nummer waarin veel anders is: de rubrieken, vormgeving, schrijvers en meer. Met op de cover een kleurrijke illustratie van Marina Esther Castaldo. En deze keer vind je bij het nummer DIY-papier.

Creative director Irene vertelt: “We hebben Flow veranderd! Het meest in het oog springend is natuurlijk de vormgeving. Maar ook inhoudelijk hebben we aan wat knoppen gedraaid. Zo zijn we van vier katernen naar drie gegaan, die we Grow, Glow en Slow noemen, omdat we het gevoel hebben dat die beter passen bij de tijdgeest. Grow, omdat we steeds meer bezig zijn met zelfontwikkeling, persoonlijke groei, zingeving. Glow omdat we mooie dingen (plannen, kunstwerken, illustraties, recepten) in de schijnwerpers willen zetten. En Slow omdat het allemaal wat trager mag.”