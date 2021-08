Flow’s Irene over de Klein geluk box

Irene: “Groots en meeslepend. Ik ben er niet van. En sinds ik dat aan mezelf kan toegeven, is het een stuk rustiger in mijn hoofd. Want het lijkt soms wel of het leven pas telt als het spannend, vrij, wild en avontuurlijk wordt geleefd. Dat het er pas toe doet als je je baan durft op te zeggen en voor grote vrijheid durft te gaan. Dat het er pas toe doet als je als digital nomad met je busje door Europa trekt. Dat het er pas toe doet als je liefdesleven spectaculair is. Dat het er pas toe doet als alle dagen bruisen. Dat het leven het pas waard is om geleefd te worden als je elke dag het beste uit jezelf haalt.

Gelukkig weet ik dat het niet zo is. Voor mij zijn de mooiste dagen de dagen dat ik in de duinen een wandeling maak. Dat ik een kaartje in de bus vind van een vriendin. Dat mijn pubers me een knuffel geven. Dat m’n lief vraagt of ik een wijntje kom doen. Dat de kat spinnend op mijn schoot ligt.”