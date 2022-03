Hoera! Flow 3 ligt in de winkel!

De nieuwe Flow, nummer 3, ligt in de (online) winkels. Met op de cover een foto van Ola Poems. Een nieuwe editie is niet compleet zonder leuke extra paper goodies. Deze keer zijn dat borduurkaarten en enveloppen.

Je kunt het nieuwe nummer hier bestellen.

In Flow 3-2022 vind je onder andere:

Sta je stevig? Vertrouwen hebben in een wereld die doordendert.

Machtige vrouwen in Hollywood.

Zo ziet de stad van de toekomst eruit.

Rehabilitatie van het zelfhulpboek.

Borduren op foto’s.

Extra: borduurkaarten en enveloppen

In Flow 3 vind je een verhaal van Ellen Nij Bijvank over borduren op papier en foto’s. Bij dit nummer zitten drie borduurkaarten waarop je dat zelf eens kunt proberen. We deelden in dit artikel al inspiratie en een aantal tips om zelf aan de slag te gaan.

Een mooie quote van een scheurkalender. Losse foto’s die je in een laatje tegenkomt. Een uitgescheurd artikel uit de krant. Een lief briefje van een huisgenoot of buur. Stickers die te leuk zijn om weg te doen. Voor al die losse dingen die je in je leven verzamelt, maakten we als extra bij deze Flow drie grote bewaar-enveloppen. Met dessins van Loes van Oosten.

Meer lezen?