Hoera! Flow 4 ligt in de winkel!

Twee keer per jaar maken we bij Flow een anders-dan-anders-nummer. Een themanummer met meer pagina’s, een andere indeling en minder papiersoorten. Deze keer is het thema: liefde.

De wereld is in beweging, en hetzelfde geldt voor de liefde. Dat romantische idealen veranderen, lees je in het openingsverhaal van Annemieke Leclaire over verkering hebben en toch vrij zijn. De grote vraag: is samensmelting tussen twee mensen wel zo wenselijk? Want je nadert dan wel de ander, maar hoe dicht blijf je nog bij jezelf?

Even verderop in dit themanummer vertelt actrice Yeliz Dogan wat de silver linings zijn van mislukte liefde en beschrijft correspondent Heleen d’Haens hoe het is om in Rome een relatie te hebben met een vrouw. En de Flow-­redactie – samen zijn we behoorlijk ervaren in de liefde – bespreekt een stapel zelfhulpboeken.

Verder: lessen die je kunt leren van je ex, de verhalen achter drie lovesongs en een artikel van Beanca de Goede over waar alles mee begint: de liefde voor jezelf. Genoeg theorie opgedaan? Dan kun je actief in de weer met je eigen liefdesleven door het werkboek in te duiken, dat aan de achterkant van Flow 4 begint. Een handige manier daarvoor is time journalling. Want door structuur aan te brengen in je ervaringen laat je nieuw licht schijnen op de zaak die liefde heet. Je kunt het nieuwe nummer hier bestellen. Dit lees je nog meer in Flow 4-2022:

Het leven van beeldhouwer Barbara Hepworth

Literaire liefdesbrieven

Interview met schrijverskoppel Lize Spit en Rob van Essen Extra: timeline uitklapposter Op twee verschillende uitvouwvellen kun je herinneringen aan liefdes, vriendschappen en familie in je leven plaatsen. Je kunt die opschrijven of tekenen. Je vindt er ook vragen die je op weg kunnen helpen. Meer lezen? Liefde zonder hokjes: podcasts en boeken over dit onderwerp.

6 vormen van liefde volgens de oude Grieken.

Leren van liefdesverdriet: hoe heel je een gebroken hart?

Tekst Maaike Beekers Fotografie Rachel Vieth