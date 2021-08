Hoera! Flow 7 is er!

De nieuwste Flow, nummer 7, ligt in de winkel. Met op de cover een illustratie – met allemaal verschillende quotes – van Elizabeth Olwen.

‘Leve de liefde’ is het thema van Flow 7. Je vindt er verhalen over verwachtingen en hoe het anders kan.

De illustratie op de cover is gemaakt door Elizabeth Olwen. We schreven al eerder over haar werk, de illustratie en de dingen waar ze dankbaar voor is.

In Flow 7 vind je onder andere:

Journalist Brenda van Osch probeert een maandlang ‘intermittent fasting’.

Wat kun je met Yoga Nidra?

Hoe kan het toch dat je je voorneemt minder op je telefoon bezig te zijn en dat het toch niet lukt? Journalist Otje van der Lelij gaat op zoek naar de (onbewuste) weerstand.

Liesbeth gaat ook in dit nummer weer op zoek naar een nieuwe hobby: kralen rijgen.

Online coördinator Ilse Savenije vertelt over de nieuwsbrief als mini-magazine.

Extra: anti-pieker-puzzelboek en sticky notes

Waarom puzzelboekjes er altijd zo saai uit moeten zien, hebben we nooit helemaal begrepen. Dus vroegen we illustrator Femme ter Haar − die op z’n tijd graag een sudoku oplost − tekeningen voor dit boek te maken. Vol met sudoko’s, woordzoekers, zeeslag, een paardensprong of een koprol.

Sticky notes: ineens zien we ze overal en kregen deze handige briefjes met kleefrand ook een andere rol. Steeds vaker duiken ze op om een politiek standpunt te verduidelijken. Zo demonstreerden inwoners van Hongkong met lege sticky notes tegen de omstreden veiligheidswet – ze hingen onder meer aan de muur in cafés die sympathiseerden met de protestbeweging. Je vindt in deze Flow sticky notes die je zelf kunt gebruiken.

Je vindt het nummer in jouw lokale boekhandel, in de supermarkt en in onze webshop.