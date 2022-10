‘Kan iemand me knijpen?’ Irene over ons nieuwe platform School of Flow

Creative director Irene Smit vertelt waarom ze zo blij is met de jongste Flow-uitbreiding: School of Flow. Een online trainingsplatform waar je aan de hand van mooie video’s en illustraties je hoofd leert leegmaken.

Iemand zin om me te knijpen? We hebben iets nieuws waar ik al heel lang van droom: een online trainingsplatform onder de naam School of Flow!

Toen ik Flow opstartte (inmiddels bijna vijftien jaar geleden) was het mijn droom en nu is die er eindelijk: een plek waar je de lessen uit Flow op een originele, ándere manier tot je kunt nemen.

Lessen over het leven

Vanaf dag een hoop ik met Flow mensen te helpen een weg te vinden in deze hectische wereld die zo veel van je vraagt. Toen ik Flow bedacht (samen met collega Astrid) waren we allebei een beetje vastgelopen. We waren moe, en bleven maar eisen stellen aan onszelf, ons vergelijken met anderen, we worstelden met keuzestress en fomo en dachten vaak: waarom voelen we ons zo?

Tot we samen een mindfulnesstraining deden en leerden over loslaten, accepteren, niet-streven, aandacht hebben voor klein geluk, in het nu blijven, zelfcompassie en veel meer. Dit was de basis van Flow, en inmiddels staat Flow bomvol verhalen waarin onder meer psychologen, filosofen, gedragsdeskundigen, hoogleraren en schrijvers je helpen op een andere manier naar jezelf en het leven te kijken. Al die lessen over het leven, ik kan ze niet vaak genoeg lezen. Als ik dan weer eens rondjes draai in mijn hoofd denk ik: o ja, zo kan het ook.

Tijd voor jezelf

Voor School of Flow schreef ik met deskundigen de eerste training: Een week voor jezelf. Omdat ik weet hoe het voelt om altijd maar door te rennen. Voor anderen te zorgen, maar mezelf te vergeten. Het leek me fijn als er een training zou zijn die ik steeds opnieuw kan doen als het even te veel is en ik vergeet tijd te nemen om tot rust te komen. En die is er nu dus. In de online training Een week voor jezelf neem je tijd voor jezelf. Een week lang, elke dag een uurtje.

Ik ben benieuwd wat jullie van de training vinden, en van het idee dat er nu een School of Flow is. Leuk als je het me mailt: irene.smit@dpgmedia.nl.

