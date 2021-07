Keuzes maken: Irene over de nieuwe ‘vrijheid’

‘Diep in mijn hart wil ik dat de wereld nog een beetje stil blijft staan. Om op een andere manier vooruit te komen,’ vertelt Flow’s Creative director Irene Smit in de nieuwe Flow 6.

Irene: “Sinds er meer kan, ben ik aan het puzzelen op wat ik daarvan vind. Voel ik me nu vrijer dan tijdens de lockdowns? Eigenlijk niet. Want ik voel me minder vrij in mijn hoofd omdat het zo vol zit door alle mogelijkheden. Ik voel me minder vrij in mijn keuzes, want ja zeggen tegen het een is nee zeggen tegen het ander. En ik voel me minder vrij in tja, mijn gevoel denk ik.

Ik mis de rust van het niet hoeven kiezen en plannen. De rust van het gewoon zijn. Nu er van alles kan, kan er ook van alles minder. Afspraken gaan ten koste van lanterfanten. Winkelen gaat ten koste van wandelen. Vakanties uitzoeken ten koste van uit het raam staren. Al die dingen waar ik zo van heb geleerd te houden, brokkelen langzaam weer af. Gedragswetenschappers voorspellen een zomer vol prikkels, waarin we als een gek op zoek gaan naar alles wat we hebben gemist. Ze geven aan dat het veel kan zijn voor ons systeem dat niet meer zo veel prikkels gewend is. En zo voelt het ook. De onrust knaagt. Want wat wil ik nou, wat wil ik nou écht.”

Bewuste keuzes maken

“Diep in mijn hart is dat minder hoeven kiezen. Dat het leven simpel is. Dat ik ’s morgens een wandeling maak en ’s avond een blokje om ga. Dat ik een paar goede vrienden zie. Dat de avonden gevuld zijn met bordspelletjes en legpuzzels. Dat de pubers vaker thuis zijn dan ooit en dat we dan eten bestellen in het kader van #supportyourlocals. Dat ik niet in mijn agenda hoef te kijken of er afspraken zijn. Dat er minder prikkels zijn en ik ineens oog heb voor de boom voor mijn huis waar elke dag iets aan verandert.

Diep in mijn hart wil ik dat de wereld nog een beetje stil blijft staan. Waardoor ik op een andere manier vooruitkom. Misschien is stilstand wel de ultieme vooruitgang, en hebben we dat afgelopen jaar pas ontdekt. Ik ga deze zomer gebruiken om bewuste keuzes te maken. Wat wil ik nou écht. Die zin gaat mijn mantra zijn, elke dag opnieuw. Van de voorspelde summer of love maak ik een summer of selflove. Met reflectie en rust. En tijd voor alles waar ik inmiddels zo van heb geleerd te houden.”

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren